Düğünde maganda dehşeti

Bursa’da bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden magandalar kameraya yansıdı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Güneştepe Mahallesi’nde bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden magandalar görüntülendi.