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Düğünde maganda dehşeti
BURSA’DA BİR DÜĞÜNDE GELİN ALMA ESNASINDA SİLAHLAR İLE HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDALAR KAMERAYA YANSIDI
Asayiş 27.09.2020, 13:20
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Bursa’da bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden magandalar kameraya yansıdı.
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Güneştepe Mahallesi’nde bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden magandalar görüntülendi.
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