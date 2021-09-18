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Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralı

Adana’da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2’si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtığı sırada polis tarafından suç aletiyle yakalandı.

Asayiş 18.09.2021, 00:37
Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralı

Adana’da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2’si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtığı sırada polis tarafından suç aletiyle yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içeresinde yapılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M. (23), erkek tarafı ile istek parça yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gelinin ağabeyi Ş.M. hedef gözetmeden pompalı tüfekle etrafa defalarca ateş açıp taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde 2’si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Taksiyle kaçtığı sırada kıskıvrak yakalandı”

Olay gerçekleştiren Ş.M., arkadaşına ait bir taksi ile kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların polise şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını verdi. Şüphelinin fazla uzaklaşamayacağı ön gören polis ekipleri ana halterlerde aracı araştırmaya başladı. Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı üzerinde Ş.M. kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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