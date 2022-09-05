Düğünde havaya ateş edenlere suçüstü

Gaziantep’te bir düğünde havaya ateş eden 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beydilli Mahallesi’nde yapılan düğünde av tüfeğiyle havaya ateş eden şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olayda, düğün alanında elinde kurusıkı tabanca bulunan bir şahıs ve düğün sahibi M.Y.’den de bir adet av tüfeği ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.