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Düğünde drift pahalıya mal oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi gelin arabasıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca hem otomobili 2 ay trafikten men edildi hem ehliyetine 2 ay el konuldu, hem de 9 bin 125 TL ceza yedi.

Asayiş 13.06.2022, 18:29
Düğünde drift pahalıya mal oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi gelin arabasıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca hem otomobili 2 ay trafikten men edildi hem ehliyetine 2 ay el konuldu, hem de 9 bin 125 TL ceza yedi.

Bafra’nın Kemalpaşa Mahallesi Çayıryüzü Sokak Alişim Düğün Salonu önünde drift yaptıktan sonra sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine harekete geçen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri kırmızı renkli Tofaş marka aracı, yapılan çalışmalar neticesinde Sanayi 8. Sokak’ta park halinde buldu.

Araç sahibi Y.Ş. (29) suçunu itiraf etti. Bunun üzerine araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67 /1D maddesince 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Y.Ş.’nin sürücü belgesi 2 ay süreyle alındı. Ayrıca şahıs hakkında TCK 192/2 kapsamında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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