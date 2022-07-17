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Düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Asayiş 17.07.2022, 23:32
Düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi’ndeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirdi.

Çevredekiler ise, çıkan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi.

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