Düğünde bayrak asarken maganda kurşunuyla yaralandı
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düğün evinde direğe bayrak asarken rastgele havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği şahıs yaralandı.
Olay, Battalgazi Mahallesi Abdulkadir Yetişkin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 50 yaşındaki M.A., apartman komşusunun düğün töreni için Türk bayrağı asmak amacıyla elektrik direğine çıktı. M.A., apartmandan sarkıtılan ipi direğe bağlarken, kimliği belirsiz bir şahıs, düğün evi önünde havaya rastgele ateş açtı. Magandanın silahından çıkan kurşunlardan biri, talihsiz adama isabet etti. Kanlar içerisinde kalan M.A., düğün evindekilerin yardımıyla direkten indirildi. M.A., özel araçla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisine burada devam edilen yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. M.A.’nın yaralanmasına neden olan silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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