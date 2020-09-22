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Düğünde arı sokan 7 yaşındaki çocuk öldü
ADANA’DA DÜĞÜNDE ARI SOKAN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ. BUGÜN SABAH SAATLERİNDE YAPILAN OTOPSİNİN ARDINDAN KÜÇÜK MİRAÇ’IN CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI.
Asayiş 22.09.2020, 11:32
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Adana’da düğünde arı sokan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki Miraç Gülaner’i, bir akrabalarının düğününde arı soktu. Arı sokması sonucu fenalaşan çocuğu ailesi hemen hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından küçük Miraç’ın cenazesi defnedilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.
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