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Düğün yolunda kaza: 10 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kınaya giden ailenin aracı takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 5’i çocuk 10 kişi yaralandı.

Asayiş 18.06.2021, 18:17
Düğün yolunda kaza: 10 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kınaya giden ailenin aracı takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 5’i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Hasanyök Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kınaya giden Uğur Ö. Yönetimindeki 27 AFM 790 Fiat marka hafif ticari araç, virajı alamayınca taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Uğur Ö., Esra Ö., Dilek Ö, Ayşegül Ö., Eren Yılmaz Ö., Meryem Ö., Nimet Ecrin B., Emre Ö., Ahmet Can B., Zeynep B. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
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