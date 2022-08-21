banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar

Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 21.08.2022, 23:44
Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye, Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi’ndeki düğünde ilçe dışından gelen misafirlere tavuk yemeği ikram edildi. Yemekten yiyenlerden bazılarında bulantı ve kusma şikayeti başlayınca 112’ye bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak iki ayrı ambulans ve özel araçlarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaklaşık 20 kişi Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlananlar taburcu edildi. Kdz. Ereğli Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri düğünde ikram edilen yemekten numune aldı. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
26°
açık