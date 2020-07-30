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Düğün yemeğinden 18 kişi hastanelik oldu
SAMSUN'DA DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENEN 18 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU.
Asayiş 30.07.2020, 08:52
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Samsun’da düğün yemeğinden zehirlenen 18 kişi hastanelere başvurdu.
Olay, Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katıldıkları bir düğün töreninde tavuklu pilav yiyen 18 kişi gece kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran kişiler tedavi altına alındı. Zehirlenenler, katıldıkları düğün töreninde ikram edilen tavuklu pilavdan yediklerini söylediler.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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