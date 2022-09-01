Düğün sevinci kabusu dönüştü: 7 ölü, 9 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde minibüsle kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişi memleketleri Malatya’da defnedildi.

Kaza, gece yarısı, Sivas-Malatya karayolunda Sivas’ın Kangal ilçesi Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’da katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin (51) yönetimindeki 44 J 4257 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya’dan Amasya istikametine giden Muhlis Ösme (52) idaresindeki 34 EBE 72 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Ayhan Sevin (51) ile birlikte Şenay Kızılaslan (48), Seyit Battalgazi Sevin (18), Meliha Kızılaslan (52), Süleyman Kızılaslan (58), Adile İzci (62) Fadime Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybederken; Alperen Yeşilkaya (6), Saray Yeşilkaya (38), İlhami Kızılaslan (52), Cennet Polat (44), Ramazan Kaan Yeşilkaya (10), Emre Kızılaslan (25), Birol Polat (42), Engin Polat (19) ile Muhlis Ösme (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerden minibüs sürücüsü Ayhan Sevin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 kişinin cenazesi memleketleri Malatya’ya gönderildi. 15.15 sularında Hekimhan ilçesine getirilen Şenay Kızılaslan, Adile İzci ve Fadime Sarıbaş’ın cenazeleri, ilçe merkezinde bulunan Paşa Camii’nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedilirken; Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile minibüs şoförü Ayhan Sevin ve oğlu Seyit Battalgazi Sevin’in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi.