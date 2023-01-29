Düğün salonundaki kavga sokağa taştı, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul’da düğün salonunda davetliler arasında çıkan kavga sokağa taştı. Silahların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlarçeşme Mahallesi’nde bir düğün salonunda, taraflar arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada silahlar konuştu. İki grubun birbirine saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin sinirli kalabalığı sakinleştirme çalışmaları sürüyor.