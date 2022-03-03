Son Dakika
E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde hafriyat kamyonu ve bir motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Düğün salonuna girip pasta yiyen şahıs gözaltına alındı
Samsun’da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 03.03.2022, 15:19
Samsun’da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi eski fuar alanında bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonuna girerek pasta yediği iddia edilen A.K. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.