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Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de düğün konvoyunun önüne geçmek isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Asayiş 11.07.2021, 09:45
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca çarptı
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de düğün konvoyunun önüne geçmek isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Körpeçler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki düğün konvoyundaki otomobil, konvoyun önüne geçmek istedi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza anı ise konvoyda bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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