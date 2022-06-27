banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dolar yükselişe başladı!
Dolar yükselişe başladı!
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Aile destek programı başvuruları başladı
Aile destek programı başvuruları başladı
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Düğün konvoyunda yolu kapatıp oyun oynadılar, o anlar kamerada

Arnavutköy’de düğün konvoyu sıkça kazaların yaşandığı Sazlıbosna-Hadımköy yolunda trafiği kapatarak oyun oynadı. Diğer araçların zorlukla ilerleyebildiği yol ve konvoydakilerin oyunu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 27.06.2022, 10:39
Düğün konvoyunda yolu kapatıp oyun oynadılar, o anlar kamerada

Arnavutköy’de düğün konvoyu sıkça kazaların yaşandığı Sazlıbosna-Hadımköy yolunda trafiği kapatarak oyun oynadı. Diğer araçların zorlukla ilerleyebildiği yol ve konvoydakilerin oyunu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy’de hafta sonu düğün konvoyu yapan bir grup sıkça kazaların meydana geldiği Sazlıbosna - Hadımköy yolunda trafiği durdurarak oyun oynadı. Yaklaşık 15 aracın göl üzerinde durarak oyun oynadığı ve diğer araçların geçişte zorlanarak isyan ettiği o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu