Düğün konvoyunda silah atma anı kamerada

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düğün konvoyunda üstü açık arabadan silahla havaya ateş açıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir’in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi’nde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinden silahla havaya ateş açılmaya başlandı. Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla an be an kaydedildi. Bu sırada silah atma anları da görüntülere yansıdı.