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Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye para cezası

Otogar Bağlantı Yolu Hal kavşağında düğün konvoyunun ön tarafında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 125 TL cezai işlem uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.

Asayiş 19.07.2022, 09:21
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye para cezası

Otogar Bağlantı Yolu Hal kavşağında düğün konvoyunun ön tarafında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 125 TL cezai işlem uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.

3 Haziran’da Otogar Bağlantı Yolu Hal kavşağında düğün konvoyunun ön tarafında drift yaparak trafiğin akışını engelleyen 34 YEH 35 plakalı aracın sürücüsü tespit edildi. Kimliği Semih C. olduğu belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Semih C.’ye drift yapmaktan 9 bin 125 TL cezai işlem uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.

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