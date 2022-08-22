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Düğün konvoyu yaptılar diğer araçlara yol vermediler

Gaziosmanpaşa’da düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 22.08.2022, 09:22
Düğün konvoyu yaptılar diğer araçlara yol vermediler

Gaziosmanpaşa’da düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Metris Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyu oluşturan bir sürücü grubu, diğer sürücülere yol vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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