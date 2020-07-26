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Düğün arabasına öyle bir mesaj yazdı ki görenler şaşkınlık yaşadı
BURSA’DA DAMAT GELİN ARABASINA ÖYLE BİR YAZI YAZDI Kİ GÖRENLER HAYRETLER İÇİNDE KALDI.
Asayiş 26.07.2020, 19:57
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Bursa’da damat gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı.
İznik ilçesinde Osman ve Serpil Demirkol çifti dünya evine girdi. Fakat gelin arabasındaki söz herkesin dikkatini çekti. Düğün arabalarını süsleyen damat Osman Demirkol, aracın üzerine, “Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma” yazısı yazarak gelin almaya gitti. Yazıyı görenlerin baştan şaşırdığı sonra gülümsediği görüldü.
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