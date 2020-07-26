Düğün arabasına öyle bir mesaj yazdı ki görenler şaşkınlık yaşadı

Bursa’da damat gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı.

İznik ilçesinde Osman ve Serpil Demirkol çifti dünya evine girdi. Fakat gelin arabasındaki söz herkesin dikkatini çekti. Düğün arabalarını süsleyen damat Osman Demirkol, aracın üzerine, “Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma” yazısı yazarak gelin almaya gitti. Yazıyı görenlerin baştan şaşırdığı sonra gülümsediği görüldü.