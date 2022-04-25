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“Dublör” lakaplı dolandırıcılar 7 milyon liralık arsayı 700 bin liraya satmaya çalıştı

Beylikdüzü’nde bulunan bir arsayı İzmir’de satmaya çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi görenlere pes dedirtti. Gerçek arsa sahibinin kılığına giren dolandırıcılar, “Eşim çok hasta” diyerek 7 milyon liralık arsayı 700 bin TL’ye satmaya çalıştı. Son anda dolandırıldığının farkına varan Ferdi Dağcı ise durumu polis ekiplerine haber vererek şahsı suçüstü yakalatırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 25.04.2022, 11:15 25.04.2022, 13:26
“Dublör” lakaplı dolandırıcılar 7 milyon liralık arsayı 700 bin liraya satmaya çalıştı

İddialara göre, Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan bir arsının sahibi Metin Ş.’nin kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, yeni yöntemleri ile görenlere pes dedirtti. İnternette satılık arsa ilanı veren şahıslar, ağına düşürdükleri emlakçı Ferdi Dağcı’yı, resmi evrakları gösterdikten sonra satış işlemleri için İzmir’e çağırdı. Arsa sahibi gibi davranan çete üyesinin, “Eşim çok hasta, onun ameliyat masrafları için arsayı acil satmam gerekli” demesi üzerine şahsa inanan Dağcı, arkadaşları ile birlikte İzmir’e gitti. Dolandırıcının 16 daire imar verilen arsayı almamaları halinde başka bir daireyi aynı fiyata satacağını söylemesi üzerine oyun bozuldu. Bu görüşmenin ardından dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Dağcı, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin şahsı suçüstü yakalamak için yardım istediği Dağcı, ertesi gün satış işlemleri için dolandırıcılarla buluşmak istedi. Devir işlemlerinin yapıldığı sırada polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile şahıs gözaltına alınırken, olayın ardından polis ekipleri, diğer çete üyelerini de yakalamak için çalışma başlattı. Arsa sahibinin kılığına giren dolandırıcı şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği o operasyon anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

“E-Devlet ve kimlik gibi bilgilerini gösterince inandık”

Yaşanan dolandırıcılık olayını anlatan Ferdi Dağcı, “Ofisteki arkadaşlarımız internette bir ilan görmüşler. Fiyatı uygun olunca da bana söylediler. Hemen şahısla iletişim kurduk ve arsanın dayısına ait olduğunu, E-Devlet, kimlik gibi bilgilerini gösterebileceklerini söylediler. Bunun üzerine görüntülü konuştuk ve biz gerçek satıcı olduklarına ikna olduk. Bir an dedim ki ‘Bunlar gerçek satıcı herhalde’. Sonrasında bizi İzmir’e çağırdılar. Sözde arsa sahibinin eşi hasta olduğu için İzmir’den ayrılamadığını ve o sebeple sadece orada işlemleri yapabileceğini söylediler. Bizde tapu verecekleri için görüşmeye gittik. Bir kafede oturduk ve şartları konuşmaya başladık. Bize devir işlemlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden değil sadece noterden verebileceklerini söylediler. Tabi o sırada sadece onunla iletişim halinde değiliz. Bize 3-4 farklı şahıs daha sürekli arıyor. Görüşme sonunda biz bayağı adama inanmaya başladık ama son anda bir açık verdi. Bize o şahıs, ‘Eğer siz arsamı almazsanız yakın bir muhitte bulunan daireme alıcı var. Onu satacağım’ dedi. Bize dairenin fiyatını söylediğinde adamların dolandırıcı olduğunu anladık. Çünkü bize satmak istediği arsaya 16 dairelik imar çıkıyordu ama bir daire parasına satmak istedi. Bizde vatandaşın yanından ayrıldıktan sonra emniyete gittik ve polis arkadaşlara durumu anlattık” dedi.

Tüm vatandaşları ve meslektaşlarını dikkatli olması konusunda uyaran Ferdi Dağcı, “Durumu anlattıktan sonra emniyetteki arkadaşlar hemen üstlerine bilgi verdiler ve suçüstü yapmak için bizden yardım istediler. Bizde yardım etmek maksadı ile dolandırıcılar arayarak ertesi gün için sözleştik. Noterde buluştuk ve işlemlerin yapıldığı sırada polis ekiplerine haber vererek gerçek arsa sahibinin kılığına giren şahsı yakalattık. Daha sonradan da şahsın tutuklandığını öğrendik. Olaydan sonra bizimle iletişime geçen diğer şahısları aradık ama telefonları kapalıydı. Bir diğer önemli olay ise gerçek arsa sahibini bulamadık. Polis ekipleri de ulaşmaya çalıştı ama bir sonuca ulaşamadı. Adama ne olduğunu bilmiyoruz belki yurt dışında veya başına bir şey geldi ama bir an önce ulaşılması lazım. Çünkü üzerine 100 milyon TL civarında taşınmaz mülk kayıtlı ve dolandırıcılar hala dışarıda. Şahıs arsa sahibinin kılığına bir dublör gibi girdiği için bizi bile kandırdı. Biz emlak işi yapıyoruz, biz bile inandıysak normal vatandaş her türlü inanır. Şahıslar bize 7 milyon liralık arsayı 700 bin TL’ye satacaklardı. Lütfen vatandaşlar ve emlakçı arkadaşlar çok dikkatli olsun” diye konuştu.

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