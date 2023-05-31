Duble yolda kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın D-020 kara yolunda kavşak içerisinden çıkan otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaynarca-Adapazarı duble yolunda meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki 54 AK 938 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşak içerisinden çıkan S.A. idaresindeki 81 AZ 995 plakalı araca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada S.A. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.