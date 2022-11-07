Dubai’de 35 katlı binada yangın

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde 35 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde, dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa yakınlarındaki 35 katlı bir binada yangın çıktı. Yerel saatle 02.20 sıralarında çıkan yangında, alevler hızla binayı sararak gökyüzünü aydınlattı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Bina sakinleri, yakında bulunan Rove Otel’e tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Nisan ayında, Swissotel Al Murooj Otel’de büyük bir yangın çıkmış, kazada kimse yaralanmamıştı.