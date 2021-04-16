Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, dua etmek için aile mezarlığına giden babası tarafından bebeğinin mezarı başında ölü halde bulundu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Bahçeşme Mahallesi Hayat Caddesi’nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kayıp Muammer Metin’den (36), haber alamayan ailesi bulunması için yakınlarına haber verdi. Metin’i her yerde arayan babası ise dua etmek için Bağçeşme’de bulunan aile kabristanlığına gitti. Kabristanlıkta dolaşan baba, 3 gündür haber alamadıklarını oğlu Muammer Metin’i bebeğinin mezarı başında kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Babanın feryadı üzerine olay yerine gelen vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla başından vurulduğu anlaşılan Muammer Metin’in hayatını kaybettiği belirlendi. 7 ay önce çocuğunu kaybettiği öğrenilen ve borcu nedeniyle tehdit edildiği iddia edilen Metin’in cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durulan olay hakkında inceleme başlattı.