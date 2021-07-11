Droneli denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

Adana’da yılın ilk 6 ayında kural ihlali yaptığı drone ile tespit edilen bin 336 sürücüye ceza yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kuralı ihlali nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için sürekli kentin birçok yerinde uygulama yapıyor. Polisin yaptığı bu uygulamalarda hayatın her alanında karşımıza çıkan drone kullanılıyor. Sürücülerin kırmızı ışık, emniyet kemeri, telefon kullanma gibi ihlalleri drone ile tespit edilip trafik polislerine bildiriliyor. Bu yöntemle polisler yılın ilk 6 ayında bin 336 sürücüye ceza yazıp, onlara kurallara uyması için uyarıda bulundu. Trafik polislerinin uygulamalara devam edeceği öğrenildi.