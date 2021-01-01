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(Drone)Tuzla’daki fabrika yangını havadan görüntülendi
Tuzla’da bulunan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Asayiş 01.01.2021, 10:45
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Tuzla’da bulunan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.Tuzla’da bir fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bahçeyi sararken olay çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bahçesinde çıkan yangın ise havadan görüntülendi.
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