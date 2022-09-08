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Dron destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi
Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli operasyonda 232 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 08.09.2022, 10:17
Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli operasyonda 232 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir adrese drone destekli operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 231 kilogram kubar esrar maddesi ile 150 kök kenevir bitkisi, 530 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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