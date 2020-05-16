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Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, "Pişman değilim" dedi

Antalya'da F-31 olarak alandırdığı ve üzerine T.C. keyfi hizmete mahsustur diye yazdığı Murat 131 aracıyla drift atarken bekçiler tarafından görüntüsü çekilip plakasına 6 bin 500 TL ceza yazılan genç " Pişman değilim. Bugüne kadar ne kazandıysam aracıma harcadım, iki ay daha harcarım' Daha sevgilimi de yanıma alıp drift yapacağım.Bu heyecanı O'na da yaşatmak istiyorum" dedi.

Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, "Pişman değilim" dedi

Antalya'da F-31 olarak alandırdığı ve üzerine T.C. keyfi hizmete mahsustur diye yazdığı Murat 131 aracıyla drift atarken bekçiler tarafından görüntüsü çekilip plakasına 6 bin 500 TL ceza yazılan genç " Pişman değilim. Bugüne kadar ne kazandıysam aracıma harcadım, iki ay daha harcarım' Daha sevgilimi de yanıma alıp drift yapacağım.Bu heyecanı O'na da yaşatmak istiyorum" dedi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:21
2008 Okunma
Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, "Pişman değilim" dedi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Fatih Kayan simli genç, gece arkadaşıyla birlikte saat 01.00 sıralarında arabasıyla gezintiye çıktı. 22 yaşındaki genç kimsenin olmadığını düşündüğü sanayi sitesinde drift yaptı. O esnada gece bekçisi tarafından kameraya kaydedilen o anlar, gence pahalıya mal oldu. Arabasının plakasına 6 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

"Bekçileri görmedik cezayı yedik"

Bir kaç gün sonra e-devlet sisteminden yediği cezai öğrenen genç, "Bir gece vakti işten çıkışta sanayiye varalım dedik. Aslında petrole gitmekti amacımız. Ama işte dönüşte kendimizi tutamadık ve iki tur atalım dedik. Tam o sıra zaten yanımızda bekçiler varmış göndermedik. Bekçiler işte videomuzu çekmiş. Arkadan bir 6 bin 500 TL. Cezaya karşı değilim ama bu kadar çok olmaması lazım" diye konuştu.

Pişman değilim, iki ay daha arabama çalışır öderim"

Araba konusunda yaptıklarından hiç bir zaman pişmanlık duymadığını belirten Kayan, "Bu zamana kadar kazandığımı hep arabaya harcadım. 2 ay kadar daha arabaya harcayacağım. Çok fazla değişen bir şey olmayacak aslında. Yine olsa yine yaparım ama, ben sonuçta sessiz sakin bir yerde yaptım. Ev olan rahatsız edici bir yerde yapmadım. Hani trafikte yapsam sonuna kadar haklılar ki trafikte de yapmıyorum yapmam da karşıyım da zaten" şeklinde konuştu.

"Bu heyecanı sevgilime de yaşatmak istiyorum"

Hayalinin, arabasıyla sevdiği kıza evlilik teklifi yapmak olduğunu söyleyen Kayan, "Benim arabamla ben ona F-31 diyorum. Onunla belki pist alanında olur belki güzel bir göbekte olur sevgilimle nişanda olur düğünde olur drift yapmak. Bu heyecanımı sevgilime de yaşatmak. Kız arkadaşım da alıştı böyle araba kullanmama artık rahatsız olmuyor.Arkadaşlarla 8-10 arabanın önüne işte benimle evlenir misin? yazısıyla güzelce reklamcı arkadaşlara güzelce ayarlattıracağız artık" dedi

"Ya pist alanı yapsınlar ya cezaları düşürsünler"

Yediği cezanın fazla olduğunu düşünen Kayan, " Devletimize mesajım cezayı düşürmüyorlarsa en azından pist yapsınlar. Biz de orada heyecanımızı yaşayalım" şeklinde konuştu.

Drift görüntülerini izleyince pişman oldu

Daha sonra cep telefonundan yaptığı drift anını izleyen genç pişman olduğunu itiraf ederek, "Pişmanız yapacak bir şey yok. Şu an pişman oldum. Kendi video mu izlemek nasıl desem pişmanlık veriyor. Özellikle cezadan sonra. Ama milleti de rahatsız etmemek lazım. Buradan tüm araba kullananlara sesleniyorum yapmayın böyle şeyler. Yapacaksanız da pist alanlarında yapın" şeklinde konuştu.

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