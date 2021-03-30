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Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

Hatay’da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.

Asayiş 30.03.2021, 12:26
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Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

Hatay’da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.

Merkez Antakya ilçesinde Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi’nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.

Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu. Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y.’ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.
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