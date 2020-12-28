Drift yaparken motosiklete çarptı

Mersin’de bir otomobil sürücüsünün aracıyla ’drift’ yaparken motosiklete çarparak yaralanmalı trafik kazasına karıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’nde Muhammed A. yönetimindeki 07 CEU 98 plakalı otomobil, sürücüsünün ’drift’ yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyir halindeki Taner Ö. idaresindeki 33 CDA 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç sürücüsüne adli ve idari işlem başlattı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araç sürücüsünün ’drift’ yaparken motosiklete çarpma anı yer aldı.