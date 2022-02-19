Drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

Konya’da trafiği ve vatandaşların canını hiçe sayarak drift yapan maganda, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Trafik magandasına 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Huzurlu ve Güvenli Trafik” ilkesi doğrultusunda gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek, daha önceden çekilen ve paylaşılan bir cep telefonu görüntüsünde Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi içerisinde M.T. (23) isimli şahsın drift yaptığını tespit etti. Trafik ekipleri gelen ihbar üzerine cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyerek önce aracın plakasını tespit edip araca ve trafik magandası sürücü M.T.’ye ulaştı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D maddesinden 9 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan M.T. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.