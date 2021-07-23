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Drift kameraya böyle yansıdı

Sivas’ta bir sürücünün otomobiliyle cadde ortasında yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 23.07.2021, 11:19
Drift kameraya böyle yansıdı
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Sivas’ta bir sürücünün otomobiliyle cadde ortasında yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bir sürücü aracıyla cadde ortasında drift yaptı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bir süre drift yaptıktan sonra gözden kayboldu. Sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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