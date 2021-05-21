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Drift girişimi, refüj ve yan yolda bitti

Antalya’da otomobiliyle ana yolda drift yapmaya çalışan sürücü refüje çıkarak kaza yaptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.05.2021, 12:06
Drift girişimi, refüj ve yan yolda bitti

Antalya’da otomobiliyle ana yolda drift yapmaya çalışan sürücü refüje çıkarak kaza yaptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Bulvarı’nda bir otomobil sürücüsü, yan yoldan ana yola drift yaparak çıkmaya çalıştı. Otomobiliyle tehlikeli hareketler yapmaya devam eden sürücü, sonunda aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil sürücüsü önce sola sonra sağa tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjü aştıktan sonra yan yola düştü. Yaşanan kaza kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.
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