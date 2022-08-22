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Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Elazığ’da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 22.08.2022, 09:39
Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Elazığ’da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü yolu boş bulunca drift attı. 2 tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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