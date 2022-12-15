Drift atan sürücü ehliyetsiz çıktı

Gaziantep’te drift atan sürücü polise yakalandı. Cep telefonu ile drift anları görüntülenen sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Şehitkamil ilçesi Adnan İnanici Bulvarı Bahar Kavşağı üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atan bir sürücü bölgedeki trafik polisleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ekiplerin durdurdukları araçtaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Ekipler, sürücüye 16 bin 473 TL para cezası uyguladı.