banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu

Samsun’da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 19.08.2022, 08:59
Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu

Samsun’da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) atlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi. Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık