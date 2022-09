Drenaj kanalına giren hırsızlık şüphelisi, kapağın kapatılmasıyla içeride mahsur kaldı

Antalya’da hırsızlık için girdiği drenaj kanalının kapağının kapatılmasıyla içeride mahsur kalan şüpheli, çıkış yapacak yer bulamayınca vatandaştan yardım istedi. Durumun polise haber verilmesinin ardından mahsur kalan hırsızlık şüphelisi, itfaiye ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan drenaj kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için drenaj kanalına giren Kani C., bir süre sonra girdiği yerden tekrar çıkmak istedi ancak kapağın kapatıldığını fark etti. Kanal içerisinde açık kapak aramaya başlayan Kani C., bulayınca umudu kesip logara yaklaşarak vatandaşlardan yardım istedi. Durumun 112’ye bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri motorlu testere ile demir parmaklıkları kesti. Polis ekipleri güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatırken, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Kani C., bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Kani C., polis merkezine götürüldü.

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Akbaş isimli vatandaş ise, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, “Kanaldan ilk başta bir çocuğa seslenip su istemiş. Biz de polise bilgi verdik. Girdiği yeri kapatmışlar sanırım, çıkamayınca buradan yardım istemiş” dedi.