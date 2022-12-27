Dövülerek öldürülen kafe işletmecisi toprağa verildi

Afyonkarahisar’da öldüresiye dövülen ve yaklaşık 1 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Mustafa Köseer bugün toprağa verildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 26 Kasım’da işlettiği kafede öldüresiye dayak yedikten sonra polis tarafından yaralı bulanan ve tedavi altına alındığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Mustafa Köseer bugün öğle namazına müteakip Bolvadin ilçesi Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz 29 Kasım da Bolvadin ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İlçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa Köseer’den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa Köseer’i feci şekilde darp edilmiş şekilde yarı baygın buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köseer’i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs, 27 gündür Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavisi görüyordu. Köseer yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek dün hayatını kaybetti.