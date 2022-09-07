Dövme yaptırmak için gittiği dükkanda önce dövüldü, sonra bıçaklandı

Antalya’da iddiaya göre dövme yaptırmak için geldiği dükkanda önce darp edilen vatandaş sonrasında bıçaklandı. İlk müdahalesini yapan vatandaşlara ise tepki gösteren yaralı vatandaş, sedyedeyken ise sigara derdine düştü.

Manavgat’ta yaşanan olayda, Tugayoğlu Caddesi istikametinden koşarak gelen bir kişi, çevredekilerin bakışları arasında acı içerisinde kendini yere bıraktı. Adının H.C. olduğu belirlenen şahsın, bacağının üst kısmından bıçaklandığı ve kan kaybettiği anlaşılınca çevredeki vatandaşlar yerde yatan şahsın yarasına bir bez yardımıyla bastırarak, kan kaybetmemesi için müdahalede bulundu. Yaralı H.C.’ çektiği acının da etkisiyle kendisine yardım edenlere tepki gösterdi ve sürekli su istedi.

Uzun süre acı içerisinde kıvranan H.C. durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinden sonra olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sedyedeyken cebinden sigara çıkarttı, paketi alan kişi olay yerinden hızla uzaklaştı

Yaralı H.C. 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedyeye alındığı sırada sağ cebinden bir miktar para ve sigara paketi çıkardıktan sonra, paketi sedyenin başında bekleyen bir kişiye verdi. Paketi alan kişinin ambulansın gitmesini bile beklemeden olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

3 kişi suç aletiyle birlikte yakalandı

Olayın ardından bıçaklanan H.C.’nin, dövme yaptırmak için gittiği dövme dükkanında en az üç kişinin kendisini darp edip bıçakladığını söylemesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri M.C. E.Ç. ve İ.A. isimli şahısları olayda kullanılan bıçakla birlikte yakaladı.