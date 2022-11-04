Dövme yaptırmak için gitti, darp edilip vücudu bıçakla çizildi

Esenyurt’ta Fas uyruklu bir kişi, dövme yaptırmak için gittiği evde, 6 yabancı uyruklu kişinin saldırısına uğradı. Cep telefonu, kol saati ve tüm parası gasp edilen şahıs, uzun süre işkenceye maruz kalırken, vücudunun bıçakla çizildiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu Muhammed Tammawi, dövme yaptırmak için daha önceden tanımadığı Fas uyruklu bir şahsın evine gitti. Dövme yaptırdıktan sonra telefonunun koyduğu yerde olmadığını fark eden Tammawi, odada bulunan iki şahıstan telefonunu istedi. Kendilerinin almadığını belirten şahıslar ile Tammawi, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya ev arkadaşlarının da katılmasıyla, Tammawi, şahıslar tarafından darp edildi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren mağdur, uyandığında vücudunun birçok yerinde morluk ve kesikler olduğunu ve cebindeki parası ile saatinin de olmadığını fark etti. Hemen evden çıkan Tammawi,, tercüman eşliğinde karakola giderek şikayetçi oldu.

Gelen şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, şahısları yakalamak için Tammawi’nin belirttiği adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada Nızar Mouauya, Rachıd Benchıkh, Anass Alaouı, Khalıd Dawahıdı, Lahs Nealas, Adil Raji, Adam Zquizaqai isimli Fas uyruklu 7 şahıs gözaltına alındı. Verdikleri ifadede, darp ettiklerini fakat gasp etmediklerini söylerken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.