Döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar

Konya’da daha önce bir kaç kez döviz bozdurduğu kuyumcuya 5 bin euro bozduracağını söyleyen 2 şüpheli, kuyumcunun hazırladığı yaklaşık 100 bin lirayı tezgahın üzerinden alarak kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mustafa Yiğit’e ait kuyumcuya daha önce bir kaç kez gelerek döviz bozduran 2 kişi, tekrar kuyumcuya gelerek 5 bin euro bozdurmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine kuyumcu Mustafa Yiğit, yaklaşık 100 bin lirayı hazırlayarak tezgahın üzerine koydu. Bu sırada 2 şüpheli, tezgahın üzerindeki paraları alarak iş yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri iş yerindeki parmak izi ve delil çalışması yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş çalışma başlatıldı.