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Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı

Aksaray’da döşeme dükkanında çıkan yangın döşeme kumaşları ve dikiş makinelerini kullanılamaz hale getirirken, döşemesi yapılan bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Asayiş 14.02.2022, 15:54
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı

Aksaray’da döşeme dükkanında çıkan yangın döşeme kumaşları ve dikiş makinelerini kullanılamaz hale getirirken, döşemesi yapılan bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi E-90 bulvarında bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki oto döşeme dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, döşeme malzemesi almak için dükkandan çıkan işletme sahibi İsmail D. (38), döşeme montajı yapmak için kullandığı şarjlı matkabı şarjda unuttu. Şarj aletinin şase yapması üzerine prizden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyürken dükkan içerindeki döşeme kumaşları ve şase yapan elektriğe bağlı dikiş makineleri de alev aldı. Dükkandan duman yükseldiğini fark eden apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dükkana girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, döşeme için hazırlanan Metin B.’ye (35) ait 68 BK 032 plakalı Volvo marka otomobilin yanmak üzere olduğunu fark edince elektrik kontağı kapatılarak söndürme çalışması yaptı. Söndürme çalışmasının ardından otomobilin yanındaki döşemeler ve elektrikle çalışan aletler toplanarak soğutma çalışması yapıldı. Yanmaktan son anda kurtarılan otomobil güvenli bir şekilde dükkanın dışarısına çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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