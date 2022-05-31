Döşemealtı’ndaki işyeri yangını korkuttu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, bir sanayi sitesindeki işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Yeniköy Sanayi Sitesi’nde hurda malzemelerin bulunduğu işyerinde çıktı. İş yerinin yan bölümünden dumanların çıktığını gören esnaf, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İçeride yanıcı ve parlayıcı maddelerin olması nedeniyle alevler büyüdü. Alevlere vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Metrelerce yükselen alevler kısa sürede iş yerini kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın ve yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.