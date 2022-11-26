Dörtyol’da 150 bin makaron ele geçirildi

Dörtyol ilçesinde bir depoya yapılan baskında 150 bin kaçak makaron, 23 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından sürdürülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında Kışlalar Mahallesi’nde M.Y.’ye ait depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 150 bin kaçak makaron, 23 kilo paketler halinde gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

M.Y. gözaltına alındı.