banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!

Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Asayiş 25.03.2021, 13:29
1
Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde farklı zamanlarda 4 ayrı motosikletin çalındığı ihbarı alınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.C. (28) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma şüpheliyi Konaklı Mahallesi’nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Karakola getirilen M.C.’nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve çaldığı motosikletleri tanımadığı şahıslara sattığını söylediği belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. C. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin çaldığı motosikletle ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu