Dört kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı

Malatya’da temizlik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya-Elazığ Karayolu TÜVTÜRK Kavşağı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PF 121 plaka temizlik aracı ile C.K. yönetimindeki 44 T 0897 Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazada, A.K. (51), C.K. (65), A.K. (4) ve R.A. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan C.K. ile R.A.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazaya ait görüntüler, kameralara saniye saniye yansıdı.