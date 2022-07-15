Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın 160 kişilik ekiple aranıyor

Antalya’da geçtiğimiz Salı sabahı kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Miyase Erdoğan, jandarma, AKUT ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 160 kişilik bir ekiple aranıyor.

Akseki ilçesinde geçtiğimiz Salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan’ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahallede gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi.

Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, bölgeye 4 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 1 komando timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği unsuru ile bölgede çalışma başlattı.

Mahalle içerisinde yıkık evler dahil her yeri karış karış arayan JAK, jandarma asayiş timi, komando timi, iz takip ve arama kurtarma köpeğinin yanı sıra arama çalışmalarına Alanya ilçesinden gelen 6 kişilik AKUT ekibi de katıldı. Komando timleri dron ile de aramalara destek verirken, bölge karadan ve havadan taranıyor. Yaklaşık 60 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmaları dünden itibaren Süleymaniye Mahallesi’ne yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ’ında gerçekleştiriliyor.

Miyase Erdoğan’ın şeker hastalığının yanı sıra felçli olduğu ve yürümekte zorluk çektiği öğrenildi.