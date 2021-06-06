banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Dört ayrı işyerinden ‘tırnakçılık yöntemi’ ile para çalan iki şahıs yakalandı

Antalya’da 4 ayrı işyerinden tırnakçılık yöntemi ile 620 TL para çalıp şehirden ayrılan 2 şüpheli, Burdur’da yakalanarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Asayiş 06.06.2021, 14:02
Dört ayrı işyerinden ‘tırnakçılık yöntemi’ ile para çalan iki şahıs yakalandı

Antalya’da 4 ayrı işyerinden tırnakçılık yöntemi ile 620 TL para çalıp şehirden ayrılan 2 şüpheli, Burdur’da yakalanarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Antalya’da faaliyet gösteren dört ayrı işyerinde 5 Haziran Cumartesi günü para üstü alırken tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık yapıldığı ve mağdurlardan toplamda 620 TL’nin alındığı tespit edildi. Olay üzerine, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Yan Dol Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların Y.P. ve B.P. isimli şahıslar oldukları ve şahısların kullandıkları araç ile Antalya’dan ayrıldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin gittikleri güzergahta Burdur Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilerek yakalandı. Benzer suçlardan birçok kayıtları bulunduğu anlaşılan şüpheli Y.P. ve B.P. isimli şahıslar 6 Haziran Pazar günü mevcutlu olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı bulutlu