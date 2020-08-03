Dönüş yolunda araç kuyrukları kilometreleri buldu
BALIKESİR’İN KUZEY EGE’DE BULUNAN TATİL BELDELERİNDEN DÖNÜŞLER BAŞLAYINCA YOĞUNLAŞAN TRAFİK NEDENİYLE ÇANAKKALE-İZMİR-İSTANBUL KARAYOLLARINDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.
Balıkesir’in Kuzey Ege’de bulunan tatil beldelerinden dönüşler başlayınca yoğunlaşan trafik sebebiyle Çanakkale-İzmir-İstanbul kara yollarında trafik durma noktasına geldi. Yoğunlaşan trafik yüzünden kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
Bayramın son günü Kuzey Ege’den İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara yönüne geri dönüşe çıkan tatilciler sebebiyle özellikle Edremit’in Akçay ve Bostancı kavşaklarında yoğunluk dikkati çekiyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik yüzünden kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kavşaklarda hummalı bir mesai harcayarak yoğunlaşan yönlerdeki trafiği azaltmak için çalışma sürdürüyor. Normal günlerde yarım saatte gidilebilen Altınoluk- Edremit arasındaki yol kesimi yoğunlaşan trafik yüzünden 1 buçuk saatte kat edilebiliyor.
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