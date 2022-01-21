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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."
Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahale
Van’ın Çatak ilçesinde donmak üzere olan yeni doğmuş keçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederek hayatta kalmasını sağladı.
Asayiş 21.01.2022, 14:39
Van’ın Çatak ilçesinde donmak üzere olan yeni doğmuş keçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederek hayatta kalmasını sağladı.
Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kaçıt Mahallesi’nde gelen bir ihbar için hareket eden sağlık ekipleri, yolda yeni doğmuş ve donmak üzere olan yavru keçiyle karşılaştı. Çiftçinin talebine duyarsız kalmayan sağlık ekipleri, yavru keçiyi ambulansa alıp müdahalede bulundu. Isı koruyucu battaniyeye sarılan ve donmaktan kurtarılan yavru keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.