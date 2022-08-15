Donetsk’te mahkeme 5 yabancıyı daha paralı asker olmakla suçladı

Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde mahkeme, Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşan ve esir düşen 5 yabancıyı paralı asker olmak suçlarken, yabancılardan 3’ü hakkında idam cezası talep edildi.

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşan ve esir düşen yabancıların

yargılanmasına devam ediliyor. Mariupol çevresinde esir alınan 5 yabancı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde hakim karşısına çıkarıldı. Yabancılar paralı asker olmakla suçlanırken, 3’ü hakkında idam cezası talep edildi.

İsveç vatandaşı Matthias Gustavsson, Hırvatistan vatandaşı Vekoslav Prebeg, İngiltere vatandaşı John Harding, Andrew Hill ve Dylan Hill, paralı asker olarak çatışmalara katılmak, iktidarı ele geçirmek ve Ukraynalı milliyetçi gruplara ve askerlere eğitim vermekle suçlandı. Savcılık makamının sanıkları paralı asker olmakla suçlamasını kabul edip etmedikleri sorusuna tüm sanıklar olumsuz yanıt vererek suçlamaları reddetti.

Mahkeme sanıkların davasının gelecek ay da süreceğini açıklarken, Rusya yanlısı savcı, 2 İngiliz ve 1 İsveç vatandaşı hakkında idam, diğer 2 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası istedi.

Daha önce paralı askerler idama mahkum edilmişti

Geçtiğimiz haziran ayında Ukrayna saflarında savaşırken esir düşen 2 İngiliz ve 1 Faslı paralı asker, Donetsk’te çıkarıldıkları mahkemede iktidarı zorla ele geçirmeye çalışmak ve paralı asker olmak suçlamalarıyla idama mahkum edilmişti.